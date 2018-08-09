Работа подразделений была направлена на выявление фактов завышения стоимости поездок относительно установленных тарифов, использования поддельных документов...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с подразделениями ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок водителями такси.Работа подразделений была направлена на выявление фактов завышения стоимости поездок относительно установленных тарифов, использования поддельных документов, связанных с осуществлением данного вида деятельности и получения оплаты за услуги без выдачи кассового чека или квитанции.В результате проверок в отношении лиц, оказывающих услуги такси, по факту сокрытия сведений о стоимости поездок составлено более 1500 административных протоколов по ст. 11.14.1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси».К административной ответственности привлечено 92 водителя, оказывающих незаконные услуги такси по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».В качестве меры административного принуждения изъято либо наложен арест на 166 транспортных средств.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26