Работа подразделений была направлена на выявление фактов завышения стоимости поездок относительно установленных тарифов, использования поддельных документов...
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с подразделениями ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок водителями такси.
Работа подразделений была направлена на выявление фактов завышения стоимости поездок относительно установленных тарифов, использования поддельных документов, связанных с осуществлением данного вида деятельности и получения оплаты за услуги без выдачи кассового чека или квитанции.
В результате проверок в отношении лиц, оказывающих услуги такси, по факту сокрытия сведений о стоимости поездок составлено более 1500 административных протоколов по ст. 11.14.1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси».
К административной ответственности привлечено 92 водителя, оказывающих незаконные услуги такси по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
В качестве меры административного принуждения изъято либо наложен арест на 166 транспортных средств.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26