Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвал
здоровье звезды.
Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвал
здоровье звезды.
13 августа состоится очередное заседание суда, где будет
определен главный опекун пятерых младших детей знаменитой четы. Джоли не хочет
уступать пока еще супругу пальму первенства, она и ее адвокаты много времени уделяют
тщательней подготовке к слушаниям.
Помимо этого, артистка занята на съемках фильма "Малефисенты
2", да и шестерым отпрыскам нужно постоянное внимание матери, поэтому Анджелина
совсем перестала заботится о себе. Из-за стресса актриса значительно похудела, она буквально тает на глазах. При росте 169
сантиметров звезда весит всего 45 килограммов. "Команда, которая занимается
съемками "Малефисенты 2" были в ужасе, когда увидели ее. Все костюмы стали
огромны, а ее собственная одежда просто ужасна", – рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.
Отметим, что два года назад Джоли весила рекордных 39
килограммов. Тогда близкие артистки забили тревогу и буквально вынудили ее
заняться своим здоровьем. После ее вес стал близок к норме, но оставался все
еще низким. Теперь звезда снова стремительно худеет. Поклонники полагают, что все проблемы артистки из-за конфликта с экс-возлюбленным, многие боятся, что звезда заболеет нервной анорексией.
Напомним, брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года.
Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые
разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были
серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у
жены лопнуло терпение. Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний
Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние
близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже
несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.