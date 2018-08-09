Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвал здоровье звезды.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвалздоровье звезды.13 августа состоится очередное заседание суда, где будетопределен главный опекун пятерых младших детей знаменитой четы. Джоли не хочетуступать пока еще супругу пальму первенства – она и ее адвокаты много времени уделяюттщательной подготовке к слушаниям.Артистка занята на съемках фильма "Малефисента-2", да и шестерым отпрыскам нужно постоянное внимание матери, поэтому Анджелинасовсем перестала заботиться о себе. Из-за стресса актриса значительно похудела, она буквально тает на глазах. При росте 169сантиметров звезда весит всего 45 килограммов."Команда, которая занимаетсясъемками "Малефисенты-2", была в ужасе, когда увидела ее. Все костюмы сталиогромны, а ее собственная одежда просто ужасна", – рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.Отметим, что два года назад Джоли весила рекордных 39килограммов. Тогда близкие артистки забили тревогу и буквально вынудили ее заняться здоровьем. После ее вес приблизился к норме, но все равно оставался низким. Теперь звезда снова стремительно худеет. Поклонники полагают, что проблемы у артистки из-за конфликта с экс-возлюбленным. Многие боятся, что звезда заболеет нервной анорексией.Напомним, что брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года.Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него былисерьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – ужены лопнуло терпение.Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта – 16-летнийМэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетниеблизнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем будут жить дети.