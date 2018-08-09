Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвал здоровье звезды.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает борьбу за детей с Брэдом Питтом. Перманентный конфликт с бывшим возлюбленным подорвалздоровье звезды.13 августа состоится очередное заседание суда, где будетопределен главный опекун пятерых младших детей знаменитой четы. Джоли не хочетуступать пока еще супругу пальму первенства, она и ее адвокаты много времени уделяюттщательней подготовке к слушаниям.Помимо этого, артистка занята на съемках фильма "Малефисенты2", да и шестерым отпрыскам нужно постоянное внимание матери, поэтому Анджелинасовсем перестала заботится о себе. Из-за стресса актриса значительно похудела, она буквально тает на глазах. При росте 169сантиметров звезда весит всего 45 килограммов. "Команда, которая занимаетсясъемками "Малефисенты 2" были в ужасе, когда увидели ее. Все костюмы сталиогромны, а ее собственная одежда просто ужасна", – рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.Отметим, что два года назад Джоли весила рекордных 39килограммов. Тогда близкие артистки забили тревогу и буквально вынудили еезаняться своим здоровьем. После ее вес стал близок к норме, но оставался всееще низким. Теперь звезда снова стремительно худеет. Поклонники полагают, что все проблемы артистки из-за конфликта с экс-возлюбленным, многие боятся, что звезда заболеет нервной анорексией.Напомним, брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года.Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него былисерьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – ужены лопнуло терпение. Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летнийМэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетниеблизнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уженесколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.