Премьер-министр Великобритании поразила подданных Ее Величества неплохой растяжкой. Терезу Мэй высмеяли за неуклюжий реверанс.

Премьер-министр Великобритании поразила подданных ЕеВеличества неплохой растяжкой. Терезу Мэй высмеяли за неуклюжий реверанс.Церемония, посвященная 100-летию со дня битвы под Амьеном,дала британцам очередной повод посмеяться над своим премьером. Их позабавил неуклюжийреверанс, которым Мэй приветствовала принца Уильяма.Пользователи Сети отметили неплохую спортивную подготовкуглавы британского правительства. Чтобы так поклониться, надо иметь неплохуюрастяжку, отметили некоторые комментаторы. Другие же написали, что ноги Мэй"пьяны или пытаются сбежать".Нашлись у премьера и защитники – они пытались объяснитькритикам, что фотографы просто подловили политика в неудобный момент. Но слабыепротесты сторонников Мэй не снизили градус веселья. "Я на 41 год моложепремьера, но и то не рискнула бы так растянуться", – пишет один изпользователей.Надо отметить, что реверансы у Терезы Мэй не получаются, иэтот инцидент далеко не первый. Британцы считают, что корень проблемы – вчрезмерной сутулости политика.Не так давно блогеры опубликовали подборки с реверансамипремьера. Как выяснилось, неуклюжие приседания Мэй демонстрировала такжекоролеве Елизавете II и герцогине Кейт Миддлтон.Некоторые пользователи предположили, что в скором времениглава британского правительства начнет поклоняться членам королевской семьи имолиться на них.