Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках между греческим ПАОКом и московским Спартаком был омрачен нападением фанатов на российских журналистов. Представители прессы были атакованы фанатами ПАОКа.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках между греческим ПАОКом и московским "Спартаком" был омрачен нападением фанатов на российских журналистов. Представители прессы были атакованы фанатами ПАОКа.Российские журналисты, находившиеся в месте, куда имеют доступ только лица с аккредитацией, подверглись нападению фанатов ПАОКа. Один представитель прессы получил удар в нос, другому разбили телефон. Греческие полицейские не предприняли никаких мер. После игры российские журналисты были вывезены чартерным рейсом вместе с футболистами "Спартака".Представители принимающей стороны опровергли обвинения в бездействии. "Наши сотрудники защитили российского журналиста, который показывал жесты болельщикам перед входом на стадион. Также был удален оператор, создававший проблемы и находившийся, видимо, в нетрезвом состоянии, — сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу ПАОКа.УЕФА запросил у греческой полиции информацию об инциденте, произошедшем между российскими журналистами и местными болельщиками. Если вина принимающей стороны будет доказана, то домашний стадион ПАОКа может быть дисквалифицирован.