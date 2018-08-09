Выступление белорусской писательницы Светланы Алексиевич отменено в Одессе в связи с поступающими в ее адрес угрозами. По ее словам, ее обвиняют в надуманных обидах, нанесенных украинцам.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич отменила свое выступление в Одессе из-за поступающих угроз. По ее словам, ее обвиняют в "надуманных обидах, нанесенных украинцам"."Это никак не может быть, поскольку моя мать украинка, и родилась я на Украине, и всегда я чувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности сегодняшней встречи не будет", — приводит слова Алексиевич украинское издание "Новое время".За четыре часа до выступления писательница была внесена в базу данных сайта "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией", сообщает ТАСС. Через несколько часов ее фамилию удалили.Организаторы выступления заявили, что Алексиевич дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным, а они не могут "подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам".Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году с формулировкой за "многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время". Светлана Алексиевич известна своими книгами в художественно-документальном жанре – "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд", "Последние свидетели".Также Алексиевич "прославилась" своими неоднозначными высказываниями. Так, она заявляла, что понимает убийц Олеся Бузины, что ее тревожит "засилье русского мира", а также что россияне – это голодная озлобленная масса, ослепленная пропаганда.