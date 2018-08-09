Современник понес тяжелую утрату. На 75 году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра Тамара Дегтярева. В Современнике она играла с 1970 года. Актриса известна своими ролями в кино.

"Современник" понес тяжелую утрату. На 75 году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра Тамара Дегтярева. В "Современнике" она играла с 1970 года. Актриса известна своими ролями в кино. Она снималась в фильмах "Вечный зов", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Свет в окне" и "Расписание на послезавтра".Актриса последнее время долго болела, сообщила пресс-служба театра "Современник". В театре она играла в таких спектаклях, как "Голая пионерка", "Гадина", "Пигмалион", "Три товарища", "Бесы", "Двенадцатая ночь", "Любовь и голуби", "Крутой маршрут" и "Не стреляйте в белых лебедей"."Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потерял большую и очень важную ее часть", — подчеркнули в театре.Великой русской актрисой, которая прожила нелегкую жизнь, назвал Тамару Дегтяреву Сергей Гармаш."Она прожила нелегкую, непростую жизнь, и будучи тяжело больной, лишившись ноги, она продолжала работать в театре. Нам горько и больно. Обращаемся ко всем зрителям почтить память Тамары Васильевны Дегтяревой, великой русской актрисы, — предложил Гармаш. — Светлая ей память".В "Современнике" подчеркнули, что даже прикованная к инвалидному креслу Тамара Дегтярева продолжала служить зрителю, не представляя свою жизнь без театра – играла Евдокию в спектакле "Время женщин".Тамара Дегтярева родилась в Калининграде в 1944 году. Она окончила московское театральное училище имени Щепкина. До "Современника" она служила в Московском театре юного зрителя. Актриса также преподавала актерское мастерство во ВГИКе.Место и время прощания с актрисой Тамарой Дегтяревой уточняется.