Социальная сеть Facebook начала встраивать игры дополненной реальности в видеочат Facebook Messenger. Начиная с сегодняшнего дня пользователям доступны две AR-игры с возможностью мультиплеера: в них могут принимать участе до шести человек одновременно.

Социальная сеть Facebook начала встраивать игры дополненной реальности в видеочат Facebook Messenger. Начиная с сегодняшнего дня пользователям доступны две AR-игры с возможностью мультиплеера: в них могут принимать участе до шести человек одновременно.Don’t Smile ("Не улыбайся") похожа на игру в "гляделки": выиграет тот, кто улыбнется последним, а у проигравшего уголки рта растянутся почти до ушей, как у Джокера. В Asteroids Attack ("Астероидная атака") нужно управлять космическим кораблем кончиком своего носа, избегая камней, препятствий и другого космического мусора, встречающегося на пути.Чтобы поиграть, нужно запустить видеочат в Facebook Messenger, открыть меню с фильтрами, нажав на иконку со звездочкой, и выбрать одну из предлагаемых игр. Также у пользователей есть возможность снять и поделиться скриншотом во время игры.Игры были созданы при помощи инструмента AR Studio, вышедшего в прошлом году, которые позволяет разработчикам создавать собственные AR-фильтры для лица. Тем не менее, сторонние разработчики пока не могут самостоятельно публиковать свои игры в Facebook Messenger, хотя такая возможность допускается в будущем.Facebook продолжает предпринимать действия, чтобы подольше удержать 1,3-миллиардную аудиторию мессенджера в видеочате. Рекламы, спонсируемого контента и внутриигровых покупок пока нет, однако компания наверняка захочет зарабатывать на играх в будущем.∎СМИ: Facebook запросил у банков информацию о счетах пользователей читайте такжеКак отмечает TechCrunch, AR-игры в видеочате существуют отдельно от платформы "быстрых игр" Messenger Instant Games, начавшей работу в прошлом году. Там классические хиты, такие как Pac-Man, Space Invaders или Words With Friends Frenzy, загружаются моментально, так как написаны на HTML5 — языке, "родном" для мобильного интернета.