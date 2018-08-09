Ремонтные работы на мосту планируют завершить к 1 ноября

Ремонтные работы на мосту планируют завершить к 1 ноябряВ Костроме на мосту через Волгу по поручению губернатора области Сергея Ситникова временно открыли четыре полосы для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.«Это сделано для удобства костромичей и гостей в период празднования Дня города и области. Четыре полосы открыты с 6 часов 9 августа. Для большегрузного транспорта проезд по мосту по-прежнему разрешен только в ночное время», - отметили в мэрии.После праздников (с 6 часов 15 августа) движение по двум полосам на низовой части моста закроют. Работы на мосту планируют завершить к 1 ноября.