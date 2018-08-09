В соревнованиях приняли участия 14 команд территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве. Победу одержала команда ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве...

Сегодня завершился чемпионат Главного управления МВД России по г. Москве по мини-футболу. Победу одержала команда ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.В соревнованиях приняли участия 14 команд территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Главным судьей чемпионата стал председатель общественной федерации ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу Феликс Суздаль. Соревнования проводились с 24 июля по 9 августа. Первый этап – групповой - длился первые шесть дней. Затем начались матчи на выбывание по олимпийской системе. В заключительный день состоялась финальная игра и матч за 3-е место.В итоге почетное третье место заняла команда УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, второе – команда УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Победу одержала команда ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.Также были отмечены сотрудники в следующих номинациях: «Лучший нападающий» - Баранов Алексей (УООП), «Лучший защитник» - Титенков Алексей (УВД по ЮВАО), «Лучший вратарь» - Абрамов Дмитрий (УВД по СЗАО), «Лучший игрок» - Рахимов Александр (УВд по ЮЗАО).Феликс Суздаль поздравил спортсменов, занявших призовые места, и пожелал сотрудникам удачи. В завершение чемпионата победителям вручили памятные призы, кубки и медали.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве