В Муроме мать и сын заплатят штрафы за перепродажу контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Заняться нелегальным бизнесом мужчина решил в начале 2018 года. ..

В Муроме мать и сын заплатят штрафы за перепродажу контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Заняться нелегальным бизнесом мужчина решил в начале 2018 года. Вместе с матерью они купили партию разного алкоголя без акцизных марок – более 2,3 тысяч бутылок, заплатив 450 тысяч рублей. Также они купили 815 литров спиртосодержащей продукции. Зарабатывали они перепродажей, пока в апреле их не задержали сотрудники полиции. Алкоголь изъяли, а против «бизнесменов» возбудили дела.В итоге суд решил, что сын должен заплатить 500 тысяч рублей штрафа, а его мать – 100 тысяч.Приговор в законную силу не вступил.