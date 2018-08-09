Волонтеры организации Примпоиск сообщили, что в Приморье ведутся поиски трех местных жителей, уехавших кататься на мотоциклах в Надеждинском районе и до сих пор не вернувшихся.

Волонтеры организации "Примпоиск" сообщили, что в Приморье ведутся поиски трех местных жителей, уехавших кататься на мотоциклах в Надеждинском районе и до сих пор не вернувшихся.Как уточняется, 7 августа они уехали кататься на мотоциклах в район села Оленевод Надеждинского района. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, передает РИА Новости.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчин, просят позвонить волонтерам "Примпоиска" или в полицию.Представители ГУ МЧС РФ сообщили, что информация о пропаже мужчин пока не поступала.