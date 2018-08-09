11 детей, которых освободили в американском штате Нью-Мексико, готовили для организации массовых расстрелов в школах. Такие обвинения прокуратура предъявила мужчине, который удерживал школьников на импровизированной базе.

11 детей, которых освободили в американском штате Нью-Мексико, готовили для организации массовых расстрелов в школах. Такие обвинения прокуратура предъявила мужчине, который удерживал школьников на импровизированной базе.По материалам дела, преступник учил детей обращаться с автоматическим оружием, чтобы в будущем они могли устроить массовые расстрелы, подобные трагедиям в школах "Колумбайн" и "Сэнди Хук".Базу в штате Нью-Мексико обыскали, когда исчез четырехлетний сын подозреваемого. Тело, предположительно, ребенка нашли в лагере. В нем же, как выяснилось, были 11 детей в возрасте от года до 15 лет.Арестованы трое подозреваемых. Причем один из них — сын вдохновителя теракта в Нью-Йорке 1993 года. Тогда террористы пытались подорвать башни Всемирного торгового центра, напоминает телеканал "Россия 24".