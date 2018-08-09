В Лос-Анджелесе задержали еще трех человек по подозрению в причастности к интернет-мошенничеству. Чтобы убедиться в том, что задержанные являются гражданами России, необходимо получить их паспортные данные.

В Лос-Анджелесе задержали еще трех человек по подозрению в причастности к интернет-мошенничеству. Об этом СМИ сообщил осведомленный дипломатический источник.Чтобы убедиться в том, что задержанные являются гражданами России, необходимо получить их паспортные данные.По предварительной информации, задержанные проходят по тому же делу, фигурантами которого являются Алексей Ливадный, Станислав Лисицкий, Максим Суверин и Николай Тупикин, задержанные в начале августа агентами ФБР.Представители генконсульства РФ в Нью-Йорке сообщили, что Суверин сейчас находится под стражей в нью-йоркской тюрьме Metropolitain Correctional Center. Он обвиняется в отмывании денег и мошенническом сговоре. Трое других – в Metropolitain Detention Center в Лос-Анджелесе. Все эти люди и еще 21 обвиняемый (в том числе из Азербайджана, Грузии и Казахстана) проходят по делу, которое рассматривается магистратским судом Южного округа Нью-Йорка.В базе юридической информации Pacer.gov размещено 10-страничное обвинительное заключение, согласно которому все они "участвовали в мошеннической схеме, жертвами которой были лица, пытавшиеся приобрести товары через Интернет". Так, россияне размещали в Сети объявления о продаже раритетных автомобилей и предлагали клиентам перечислять денежные средства на счета подставных компаний. Затем они снимали оттуда деньги и переводили их на личные банковские счета, напоминает ТАСС.