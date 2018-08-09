В лесу на северо-востоке Таиланда обнаружено тело россиянина 1960 года рождения. Родственники уже опознали его. Обстоятельства его гибели пока остаются невыясненными.

На северо-востоке Таиланда погиб россиянин.Тело мужчины было обнаружено в одном из лесов провинции Удонтхани. Как сообщил ТАСС консул РФ в Таиланде Владимир Пронин, удалось установить имя погибшего. Это Владимир Владимирович Фирсов, 1960 года рождения, из Салехарда. Родственники уже опознали его.Обстоятельства его гибели пока остаются невыясненными. Тело пролежало в лесу около двух недель. Полиция проверяет версию самоубийства, но, по мнению родственников, на суицид это не похоже, поскольку у мужчины были большие планы.