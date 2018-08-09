Власти Венесуэлы лишили неприкосновенности двоих депутатов, в том числе лидера оппозиции Хулио Борхеса. Он, как полагают, сейчас находится в Колумбии.

Власти Венесуэлы лишили неприкосновенности двоих депутатов, в том числе лидера оппозиции Хулио Борхеса. Он, как полагают, сейчас находится в Колумбии.Наказать депутатов решили, поскольку их считают причастными к покушению на президента Николаса Мадуро, передает телеканал "Россия 24".4 августа президента Венесуэлы пытались атаковать беспилотниками со взрывчаткой. Мадуро заявил, что за организацией покушения стоят власти Колумбии и США.Каракас уже запросил у Соединенных Штатов экстрадицию финансиста Османа Дельгадо Табоски. Его подозревают в подготовке нападения. Всего же, по данным следствия, к покушению причастны 19 человек. Венесуэльские власти намерены запросить экстрадицию всех подозреваемых, которые находятся в Колумбии и США.