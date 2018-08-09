Япония минутой молчания почтила память жертв атомной бомбардировки Нагасаки. В самом городе в Парке Мира прошла траурная церемония. К премьеру Синдзо Абэ, к другим членам японского правительства и дипломатам из десятков стран присоединился Генсек ООН Антониу Гуттериш.

Япония минутой молчания почтила память жертв атомной бомбардировки Нагасаки. В самом городе в Парке Мира прошла траурная церемония. К премьеру Синдзо Абэ, к другим членам японского правительства и дипломатам из десятков стран присоединился Генсек ООН Антониу Гуттериш, сообщает "Россия 24".Американские ВВС сбросили на Нагасаки бомбу "Толстяк" 9 августа 1945 года. По данным властей города, от взрыва и его последствий погибли 179 тысяч человек. Еще 314 тысяч японцев стали жертвами атомной бомбардировки Хиросимы, которая случилась тремя днями ранее.Сейчас в Японии проживают 154 тысячи человек, которые подверглись воздействию взрывов атомных бомб.