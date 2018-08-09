Во время отсутствия хозяйки квартиры гражданская жена ее сына похитила чужие вещи. Похищенное злоумышленница частично продала, а частично заложила в ломбард...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали 26-летнюю ранее судимую москвичку по подозрению в краже из квартиры.В полицию обратилась 53-летняя жительница района с заявлением о том, что из ее квартиры на Изваринской улице пропали ювелирные украшения, две норковые шубы, две женские сумки известных брендов, мобильный телефон. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя ранее судимая москвичка.Установлено, что во время отсутствия хозяйки квартиры гражданская жена ее сына похитила вышеуказанные вещи. Похищенное злоумышленница частично продала, а частично заложила в ломбард. Вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93