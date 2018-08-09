Победители будут объявлены и награждены 25 августа, в День города

Победители будут объявлены и награждены 25 августа, в День городаПродолжается прием работ на фотоконкурс «Я люблю Владимир», организованный администрацией города в социальных сетях.Принять участие в конкурсе просто: нужно сделать снимок на фоне своего любимого места в городе с надписью «Я люблю Владимир» (можно разместить ее на фото, а можно во время фотографирования взять в руки плакат с надписью) и отправить свое фото организаторам конкурса ( разместить на личной странице ВКонтакте с хештегами #ЯлюблюВладимир #Владимир_Это_Мы или направить фото в сообщения ).«Прием конкурсных работ продлится до 16 августа. Победители будут объявлены и награждены 25 августа, в День города Владимира. Авторы самых креативных, ярких и необычных фоторабот получат ценные подарки», - говорят в администрации.