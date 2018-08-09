Школьница даже послала взрослому другу свое фото

Школьница даже послала взрослому другу свое фото20-летний житель Владимирской области получил 3,5 года колонии за интимную переписку с несовершеннолетней, сообщает региональное управление следственного комитета.Молодой человек познакомился с 12-летней девочкой из Нижегородской области через популярную соцсеть в декабре 2017 года. Она добавила его «в друзья» и, когда оставалась без присмотра взрослых, вела с ним виртуальные беседы.Он же, зная о малолетнем возрасте школьницы, слал ей сообщения, фото и визуальные картинки приватного характера.«Девочка даже по его настоятельной просьбе отправила свое фото, но осознав происходящее, прекратила общение с молодым человеком. Следователю малолетняя пояснила, что ей было интересно общение с человеком старшим по возрасту», - рассказали в СК.Отметим, что молодой человек свою вину он признал полностью.