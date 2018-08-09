Школьница даже послала взрослому другу свое фото
Школьница даже послала взрослому другу свое фото
20-летний житель Владимирской области получил 3,5 года колонии за интимную переписку с несовершеннолетней, сообщает региональное управление следственного комитета.
Молодой человек познакомился с 12-летней девочкой из Нижегородской области через популярную соцсеть в декабре 2017 года. Она добавила его «в друзья» и, когда оставалась без присмотра взрослых, вела с ним виртуальные беседы.
Он же, зная о малолетнем возрасте школьницы, слал ей сообщения, фото и визуальные картинки приватного характера.
«Девочка даже по его настоятельной просьбе отправила свое фото, но осознав происходящее, прекратила общение с молодым человеком. Следователю малолетняя пояснила, что ей было интересно общение с человеком старшим по возрасту», - рассказали в СК.
Отметим, что молодой человек свою вину он признал полностью.