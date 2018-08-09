Обманным путем злоумышленник завладел автомобилем местной жительницы, который впоследствии продал.

В конце июля текущего года сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего жителя города Ярославль, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении жительницы города Владимира.Установлено, подозреваемый откликнулся на размещенное 51-летней жительницей Владимира в сети интернет объявление о продаже автомобиля, договорился о встречи. «У капота» мужчина убедил местную жительницу в том, что двадцатилетний автомобиль нуждается в ремонте, и уговорил отогнать его в автосервис, обещая, что после ремонта оплатит покупку. Собственница авто согласилась, однако в течение месяца фигурант так и не вышел на связь.Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, оценив стоимость авто в 100 тысяч рублей.Женщина сообщила полицейским приметы злоумышленника, которые смогла запомнить. В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого, а затем и его местонахождение.Оперативники задержали ранее судимого за совершение аналогичных преступлений мужчину на территории города Ярославля. Фигурант признал свою вину, пояснив, что перепродал автомобиль, а вырученные деньги потратил.В настоящее время в отношении 34-летнего жителя соседнего региона следственным управлением городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Подозреваемый доставлен в областной центр и заключен под стражу. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение автомобиля жительницы Владимира.