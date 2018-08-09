В 2018 году из бюджета города Владимира на дошкольные образовательные учреждения было направлено 728,7 млн руб.

В 2018 году из бюджета города Владимира на дошкольные образовательные учреждения было направлено 728,7 млн руб.Во Владимире завершили приемку к новому учебному году всех 88 детских садов, сообщает администрация города.По поручению главы администрации города Андрея Шохина, особое внимание уделяется ремонту учреждений, построенных еще в прошлом столетии, в нескольких детских садах капитально отремонтировали пищеблоки.«В рамках приемки детских садов Андрей Шохин требует от управления образования уделять особое внимание прилегающей территории: оснащению детских площадок, своевременному покосу травы, кронированию деревьев и, безусловно, безопасности детей. Во всех дошкольных образовательных организациях города Владимира установлены системы видеонаблюдения, домофоны или кодовые замки, все детские сады и школы оборудованы сигнализацией», - говорится в сообщении мэрии.