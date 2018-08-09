Под опекой 47-летнего мужчины находилось еще трое детей

Под опекой 47-летнего мужчины находилось еще трое детейВо Владимире задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.В полицию о случившемся сообщила соседка 15-летней девочки, которая жила с отцом и тремя маленькими братьями (мать лишили родительских прав). К слову, до этого случая мужчина у соседей подозрений не вызывал.«6 августа потерпевшая не выдержала преступных посягательств отца и обратилась за помощью к соседям. Испугавшись ответственности, мужчина скрылся. Ранним утром 8 августа его задержали в лесном массиве, где он прятался», - рассказали в следственном комитете.Сейчас с девочкой работают психологи.Следствию также предстоит оценить качество работы органов системы профилактики по наблюдению и оказанию поддержки детям, состоящим в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении.