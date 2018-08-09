Они предлагают купить противопожарное оборудование
Они предлагают купить противопожарное оборудование
Во Владимирской области появились мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС и предлагают купить различное противопожарное оборудование, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В регионе уже фиксировались подобные случаи.
«Сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования», - предостерегают в ведомстве.
Также в МЧС предупреждают предпринимателей – мошенники могут угрожать проверками пожарной безопасности. Но о них ведомство официально всегда предупреждает: о плановых за три дня, о внеплановых – за день.
О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции – «02» (с городского), «102» (с мобильного), или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области – 39-99-99.