В соревнованиях приняли участие более шестисот сотрудников органов внутренних дел из разных регионов России.

С 3 по 8 августа во Владимирской области проходил Чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие 62 команды, всего более шестисот представителей территориальных подразделений органов внутренних дел со всей России.На церемонии закрытия начальник Договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко подчеркнул, что в подобных соревнованиях, несмотря на наличие призовых мест, нет победителей или проигравших. Любой результат – это преодоление себя, возможность проявить лучшие качества, поставить новые цели, определить недостатки, чтобы исправить их в будущих стартах. "Чемпионат - знаковое событие в жизни министерства и динамовского движения, а участниками чемпионата являются сотрудники органов внутренних дел, которые ежедневно выходят на службу, приходят на помощь гражданам и дополняют имеющиеся у них профессиональные знания здоровым духом",- отметил руководитель ДПД МВД России.В торжественной церемонии приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти Владимирской области.Беговая трасса располагалась на территории Главного туристического комплекса «Суздаль». Жара не помешала сотрудникам органов внутренних дел продемонстрировать силу, выносливость, ловкость, меткость и высочайшие скоростные качества.В первый день соревнований в забегах на 3 километра среди женщин победу одержала Александра Гуляева – представитель команды ГУ МВД России по городу Москве. В забеге на 5 километров лидерами среди мужчин в разных возрастных категориях стали: Анатолий Рыбаков (ГУ МВД России по Кемеровской области), Иван Лукьянов (МВД по Республике Татарстан),Андрей Латышев (ГУ МВД России по Пермскому краю), который на момент выступления не имел никакого спортивного разряда.По результатам командных соревнований в легкоатлетическом кроссе первое место среди команд первой группы заняли представители МВД по Республике Татарстан, а по второй группе – УМВД России по Ульяновской области.Соревнования по служебному биатлону проходили на территории стрельбища Управления Росгвардии по Владимирской области близ деревни Масленка Суздальского района.В личном первенстве лучшими биатлонистами признаны: Елена Мамаева (УМВД России по Архангельской области), Андрей Мильков (МВД по Республике Коми) и два представителя команды ГУ МВД России по г. Москве (Никита Александров и Андрей Фарносов).В командном зачете по служебному биатлону лидером среди команд первой группы стала команда ГУ МВД России по Свердловской области, а по второй группе – УМВД России по Владимирской области.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин принял участие в награждении победителей, которым были вручены заслуженные награды. Кроме этого, десяти сотрудникам территориальных органов, победившим в различных видах соревнований, были вручены нагрудные знаки и удостоверения мастеров спорта Российской Федерации.