Житель Меленковского района осуществлял вылов рыбы при помощи незаконно установленной 80-метровой сети.

2 августа текущего года дознавателями ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).Участковым уполномоченным полиции Меленковского ОМВД совместно с районным прокурором в ходе плановых рейдовых мероприятий в селе Ляхи выявлен факт незаконного вылова местным жителем водных биологических ресурсов на участке реки Ока, протекающей вдоль территории государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Окский береговой».Правоохранители установили, что рыбу мужчина ловил при помощи незаконно установленной 80-метровой сети.Местный житель дал признательные показания, сети изъяты. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.