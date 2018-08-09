Взъевшийся на якобы снимавшего его попутчика 34-летний житель Хабаровского края выместил злость на другой пассажирке рейса Хабаровск - Красноярск, а затем попытался штурмом взять кабину пилотов.

Взъевшийся на якобы снимавшего его попутчика 34-летний житель Хабаровского края выместил злость на другой пассажирке рейса Хабаровск — Красноярск, а затем попытался штурмом взять кабину пилотов, сообщает пресс-служба МВД. Выпады агрессивно настроенного мужчины сняли на видео.Бортпроводникам авиакомпании "Аврора" самим не удалось утихомирить дебошира, желавшего расправиться с неугодной пассажиркой, которую он называл то крысой, то жабой. Обидевшись на персонал перевозчика за то, что те не вняли его "правдивой истории", он решил добраться до пилотов, но поднявшиеся к тому моменту на борт судна полицейские с помощью наручников охладили его пыл."Что ты там снимаешь, дура? Тебя посадят — ты человека в клетку посадила. Вызывай ОМОН! Сейчас я вам тут устрою беспредел", — пообещал задержанный и принялся метать в стражей порядка обломки скамейки. Каждый выпад сопровождался потоком брани.Буяна привлекли к административной ответственности, но не исключено, что он может стать фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".