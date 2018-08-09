Пополнение в коллективе, фестиваль фестивалей и 6 премьер. Коллектив драмтеатра встретился после летних каникул и рассказал, чем будет радовать зрителей в новом сезоне. Кстати, этот год для театра юбилейный - 170 лет со дня основания. На встрече труппы побывала Маргарита Махрова.

Пополнение в коллективе, "фестиваль фестивалей" и 6 премьер. Коллектив драмтеатра встретился после летних каникул и рассказал, чем будет радовать зрителей в новом сезоне. Кстати, этот год для театра юбилейный - 170 лет со дня основания. На встрече труппы побывала Маргарита Махрова.В этом году драмтеатру - 170 лет. В новом сезоне коллектив ждёт немало поздравлений. Они начались уже на первой встрече труппы после летних каникул. Власти города и области вручили артистам и сотрудникам, проработавшим в театре много лет, почётные грамоты и пообещали, что местный "храм искусств" продолжит развиваться. Тем более, что 2019 в России президент объявил Годом театра.Михаил Колков, вице-губернатор области: "В планах будущего года - продолжение работы над совершенствованием театрального света, это то, что очень нужно сейчас. Работа будет разбита на этапы. И всё это позволит театру действительно быть одним из самых современных театров России".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Хочу пожелать успехов в ваших премьерных показах, на гастролях, чтобы к нам ехало больше туристов, которые захотят посмотреть наш академический театр".Почётные грамоты за многолетний труд артистам вручили и от Законодательного собрания области.Ольга Хохлова, зам. председателя ЗакСобрания области: "Вы не только храните вот эти лучшие традиции драматического театра, академического театра России, но и используете новаторские идеи. Наблюдая за вами, постоянно хочется посещать ваши спектакли".Сами артисты уже готовы радовать зрителей. Признаются, что начало нового сезона - это всегда волнующее событие.Галина Иванова, актриса Областного театра драмы, народная артистка России: "На следующий год у меня будет юбилей, надеюсь, что они меня не подведут, эти мои творческие силы, которые накопились за 46 лет вообще моей службы в театре".Кстати, к новому сезону в драмтеатре пополнение. В труппу приняли четырёх молодых артистов. Три девушки - выпускницы актёрского курса Николая Горохова и один выпускник знаменитого Щепкинского театрального училища. Сам - владимирец, вернулся работать в родной город.Вячеслав Леонтьев, артист Областного театра драмы: "Понял, что мне куда выгоднее и разумнее для профессии, для моего актёрского существа, поехать во Владимир и устроиться здесь в хорошем сильном театре, чем пытаться и бегать непонятно где".В новом сезоне зрителей ждёт немало премьер. В октябре театр представит новый спектакль "Поминальная молитва" в постановке режиссёра Петра Орлова, затем моноспектакль "Назову себя Гантенбайн" по роману швейцарского писателя Макса Фриша. А к Новому году юных зрителей ждёт сказка "Алиса в стране чудес". Порадуют артисты и любителей поэзии. Вместе с губернаторским симфоническим оркестром они готовят необычное произведение - поэторию. Там под музыку Родиона Щедрина прозвучат стихотворения Андрея Вознесенского. И это ещё не всё.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "В начале марта, спектакль по пьесе Островского "Доходное место", в постановке известного режиссёра театра и кино Дмитрия Астрахана и завершит сезон спектакль, к которому мы давно шли, но что-то нам всё время мешало, это "Маскарад" в постановке известного режиссёра Вадима Данцигера".Кроме того, уже 18 сентября Владимир примет 5 Всероссийский театральный форум "У Золотых ворот". К нам приедут коллективы из разных уголков России и мира, которые становились победителями предыдущих фестивалей. А ещё с лекциями перед владимирцами выступят ведущие специалисты театрального искусства.