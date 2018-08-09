Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этель
отдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.
Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этель
отдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.
В своем Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежее
фото. На снимке семейная идиллия: он принимает солнечные ванны, сидя в шезлонге,
его супруга стоит рядом, а в коляске сидит их маленькая дочь.
Поклонники пришли в восторг от публикации. Многие обратили
внимание, что Виторган очень заботливый отец, он буквально глаз не спускает с
наследницы. Также звездную чету похвалили за умение справляться с грудничком
без помощи нянь. Также фолловеры отметили, что новоиспеченные родители сильно загорели.
"Пример любви и семейных
отношений! Спасибо вам! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь у
Виторгана,голова и взгляд направлен только в одну сторону..своих
Девочек!!!!Счастье!!!!", "И без нянек))) Восхищаюсь вами!!!!!", "Замечательная
семья.Здоровья вам на 100 лет", "какие,Вы, молодцы , не только🌹 работаете, но и отдыхаете! 🌷👶❤️🍓", – писали поклонники в комментариях.
Напомним, что новость о том, что у 78-летнего Эммануила
Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящей
сенсацией. Девочка появилась на свет в феврале этого года. Артист и его
супруга столкнулись с осуждением из-за позднего родительства. Однако это не
мешает им наслаждаться общением с маленькой наследницей.
Ирина призналась, что выносила ребенка сама, для нее это первенец.
Младшая дочь Виторгана родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов,
рост – 54 сантиметра. У Эммануила Гедеоновича также есть дочь Ксения и сын
Максим от прошлых отношений.