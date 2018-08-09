Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этель отдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.

Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этельотдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.В своем Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежеефото. На снимке семейная идиллия: он принимает солнечные ванны, сидя в шезлонге,его супруга стоит рядом, а в коляске сидит их маленькая дочь.Поклонники пришли в восторг от публикации. Многие обратиливнимание, что Виторган очень заботливый отец, он буквально глаз не спускает снаследницы. Также звездную чету похвалили за умение справляться с грудничкомбез помощи нянь. Также фолловеры отметили, что новоиспеченные родители сильно загорели."Пример любви и семейныхотношений! Спасибо вам! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь уВиторгана,голова и взгляд направлен только в одну сторону..своихДевочек!!!!Счастье!!!!", "И без нянек))) Восхищаюсь вами!!!!!", "Замечательнаясемья.Здоровья вам на 100 лет", "какие,Вы, молодцы , не только🌹 работаете, но и отдыхаете! 🌷👶❤️🍓", – писали поклонники в комментариях.Напомним, что новость о том, что у 78-летнего ЭммануилаВиторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящейсенсацией. Девочка появилась на свет в феврале этого года. Артист и егосупруга столкнулись с осуждением из-за позднего родительства. Однако это немешает им наслаждаться общением с маленькой наследницей.Ирина призналась, что выносила ребенка сама, для нее это первенец.Младшая дочь Виторгана родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов,рост – 54 сантиметра. У Эммануила Гедеоновича также есть дочь Ксения и сынМаксим от прошлых отношений.