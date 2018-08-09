Заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей. Ее он получил от генерального директора одной из компаний за покровительство в сфере строительства и в реализации объектов недвижимости. Решается вопрос о его аресте.

Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей. Ее он получил от генерального директора одной из компаний за покровительство в сфере строительства и в реализации объектов недвижимости, сообщается в "Твиттере" Следственного комитета.Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте pic.twitter.com/zBEzY0XVB0— Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 августа 2018 г.В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Борисову уже предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.Исполнение обязанностей замглавы города по направлению, которое курировал Борисов, будет возложено на Евгения Епанешникова — начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга, передает "Интерфакс".