Российские журналисты, погибшие в ЦАР, накануне убийства вступили в спор с местным военным патрулем, который рекомендовал им отказаться от поездки. Новые факты стали известны после встречи сотрудников российского посольства с руководством местной жандармерии и выжившим при нападении водителем.

Российские журналисты, погибшие в ЦАР, накануне убийства вступили в спор с местным военным патрулем, который рекомендовал им отказаться от поездки. Новые факты стали известны после встречи сотрудников российского посольства в Центральноафриканской республике с руководством местной жандармерии и выжившим при нападении водителем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.30 июля Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль отправились в город Бомбари, потом проводили съемки и беседовали с местными жителями в городе Дамара, а потом решили отклониться от первоначального маршрута и попросили водителя отвезти их в город Декоа. Когда они доехали до города Сибю, расположенного по пути в Декоа, их машину остановил военный патруль ЦАР, который настоятельно рекомендовал журналистам остаться на ночь в городе. Свои рекомендации военные объяснили тем, что за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем."Установлено на сегодняшний момент, что подобное желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать вызвали спор. В результате этого спора все-таки их пропустили", — рассказала Захарова.Расследование обстоятельств убийства россиян продолжается. Сейчас Россия готовит запрос к местному оператору связи с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных одним из погибших, отметила представитель МИД РФ.По ее словам, власти Центральноафриканской республики также выразили готовность принять российских следователей для расследования преступления.Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля с огнестрельными ранениями были найдены недалеко от города Сибю. 7 августа журналисты были похоронены на различных кладбищах Москвы.