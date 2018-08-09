Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обращаться друг к другу земляк. По его мнению, это хорошее и понятное слово, оно вне политики и вне конъюнктуры. Пусть слово земляк станет таким же международным словом, как спутник, — сказал политик.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил обращаться друг к другу "земляк".По его мнению, это хорошее и понятное слово, оно является универсальным и не делает акцентов на национальности или религии: "И не нужно выяснять, откуда человек родом, православный христианин или правоверный мусульманин".Кроме того, это слово ни у кого не вызовет отторжения. По слова Жириновского, кто-то раздражается на слово "сударь", "господин" или "товарищ", а "земляк" — вне политики и вне конъюнктуры. "Мы ведь все любим землю, на которой живем. Пусть слово земляк станет таким же международным словом, как спутник", — цитирует Жириновского РИА Новости.Также Жириновский считает, что обращение "земляк" оправдано в условиях глобализации."Запад предлагает миру плохой вариант глобализма. А ЛДПР предлагает хороший", — сказал политик.