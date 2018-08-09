Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследовать украинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию в нарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслись философски, назвав их проявлением зависти и злобы.

Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследоватьукраинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовитьочередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию внарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслисьфилософски, назвав их проявлением зависти и злобы.По словам депутата Госдумы от Республики Крым РусланаБальбека, Россия с уважением относится к традициям и вере крымских татар,развивает их культурную самобытность. "Это те факторы, на которые Украинав течение 24-х лет в самом прямом смысле "плевала" и выражала свое презрение",– подчеркнул законодатель.Он напомнил, что Киев, стремясь повлиять на ситуацию наполуострове, сделал ставку на Меджлис крымскотатарского народа (запрещенная вРоссии экстремистская организация. – Прим.Ред.). Члены Меджлиса неоднократноотмечались в антикрымских акциях, в частности, в энергетической и транспортнойблокаде полуострова.Заигрывая с радикалами, Украина не думала о простом народе -жителях полуострова, подчеркнул депутат. Петра Порошенко он назвал"продуктом антинародной киевской политики". "Щелкают зубами" отзависти и злости", – цитирует Бальбека .Напомним, ранее украинский лидер дал поручение министерствуиностранных дел подготовить для рассмотрения в ООН проекта новой антироссийскойрезолюции по Крыму. Порошенко выразил уверенность, что Генассамблея вновьпризнает полуостров украинским. "Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, заправа и свободы крымскотатарского народа", – пафосно декларировалпрезидент Незалежной.Первая украинская резолюция по ситуации на полуострове была принята в декабре2016 года. По мнению авторов документа, в Крыму нарушаются права местногонаселения. Наиболее "угнетаемыми" группами были названы крымскиетатары и украинцы. В России решение Организации Объединенных наций назвалиполитизированным и необъективным.