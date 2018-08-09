Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследовать
украинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовить
очередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию в
нарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслись
философски, назвав их проявлением зависти и злобы.
Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследовать
украинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовить
очередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию в
нарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслись
философски, назвав их проявлением зависти и злобы.
По словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана
Бальбека, Россия с уважением относится к традициям и вере крымских татар,
развивает их культурную самобытность. "Это те факторы, на которые Украина
в течение 24-х лет в самом прямом смысле "плевала" и выражала свое презрение",
– подчеркнул законодатель.
Он напомнил, что Киев, стремясь повлиять на ситуацию на
полуострове, сделал ставку на Меджлис крымскотатарского народа (запрещенная в
России экстремистская организация. – Прим.Ред.). Члены Меджлиса неоднократно
отмечались в антикрымских акциях, в частности, в энергетической и транспортной
блокаде полуострова.
Заигрывая с радикалами, Украина не думала о простом народе -
жителях полуострова, подчеркнул депутат. Петра Порошенко он назвал
"продуктом антинародной киевской политики". "Щелкают зубами" от
зависти и злости", – цитирует Бальбека .
Напомним, ранее украинский лидер дал поручение министерству
иностранных дел подготовить для рассмотрения в ООН проекта новой антироссийской
резолюции по Крыму. Порошенко выразил уверенность, что Генассамблея вновь
признает полуостров украинским. "Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за
права и свободы крымскотатарского народа", – пафосно декларировал
президент Незалежной.
Первая украинская резолюция по ситуации на полуострове была принята в декабре
2016 года. По мнению авторов документа, в Крыму нарушаются права местного
населения. Наиболее "угнетаемыми" группами были названы крымские
татары и украинцы. В России решение Организации Объединенных наций назвали
политизированным и необъективным.