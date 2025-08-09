ЧП произошло вечером 8 августа вблизи поселка Малыгино. Сообщение о трагедии поступило спасателям Ковровского поисково-спасательного отряда около 20:14. По словам очевидцев, парень мог

ЧП произошло вечером 8 августа вблизи поселка Малыгино. Сообщение о трагедии поступило спасателям Ковровского поисково-спасательного отряда около 20:14. По словам очевидцев, парень мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Из-за темноты и небезопасных условий водолазы не смогли начать работу сразу, поэтому поиски отложили до утра. С рассветом тело погибшего обнаружили и подняли на берег. Оперативные службы