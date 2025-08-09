До появления малышей в семье уже росли двое сыновей.

У семьи Микшаковых из города Гусь-Хрустальный Владимирской области родилась тройня. До появления малышей в семье уже росли двое сыновей. Супруги Василий и Мария всегда хотели девочку, но судьба подарила им еще троих детей. В беременность Марию мучал сильнейший токсикоз, но девушка вместе с мужем решили пройти этот путь вопреки всему. Подробности в материале vlad.aif.ru.Думали, что будет двойняБеременность у Марии наступила самостоятельно. Они с мужем «пошли» за девочкой. Василий очень хотел дочку, ведь пара уже воспитывает двух сыновей восьми и четырех лет. Сначала беременные будни проходили по классике: осмотры, анализы, узи, но на 5-6-ой неделе гениколог удивил Марию новостью о том, что она беременна двойней.В канун Нового года счастливая семья начала потихоньку рассказывать об этом родственникам. В этот же период у девушки начался сильнейший токсикоз.«Я помню только кровать + туалет и не желание существовать в этом мире.Это был период тяжелого токсикоза. Кто меня видел в этом момент, то точно скажет, что это был прям больной человек», — вспоминает Мария Микшакова.От бессилия Мария обратилась к врачу, ей прописали капельницы. Ненадолго токсикоз отпускал, но потом настигал с новой силой. Тогда девушка снова пошла к врачу и узнала ошеломляющую новость — она беременна не двойней, а тройней.«Я спросила, мол, вы точно это видите, это точно у меня? Позвонила мужу. Он сказал, чтобы пересмотрели еще раз», — улыбается Мария.В тот момент семья пережила весь спектор эмоций от шока до радости. Счастье переполняло супругов.К 15-ой неделе токсикоз отпустил и наступила счастливая пора беременности, которую Мария провела очень активно. Девушка много пела и работала до последнего, а на 28-ой неделе ее положили в больницу до самых родов. Там врачи даже дали Марии милое прозвище «Пузатый генерал». Ведь живот был очень большим.Тот самый долгожданный деньМалыши Василия и Марии появились на свет 15 июля. Девушка смогла выбрать день рождения детей, потому что рожала с помощью кесарева сечения. Все произошло в 2:34 ночи. У супругов родились Анна, София и богатырь Михаил, малыш весил 2850 кг.«Муж ночью примчал, стоял за дверью, слышал, как малыши издают первый крик, и я чувствовала, что он рядом. Даже обручальное кольцо никак не снималось», — рассказала Мария.Заботливый папа вместе с старшими сыновьями очень ждали маму из роддома и готовили дом к ее возвращению с сестричками и братиком, собирали кроватки. Во время беременности Марии Василий также был главным на хозяйстве, вел быт. Из-за токсикоза у его жены совсем не было сил.«Конечно, я рад, что у нас теперь такая большая семья. Да, будет непросто, но трудности нас не пугают. Главное, что мы любим друг друга и любим наших детей!» - поделился Василий Микшаков.Сейчас семья Микшаковых постепенно приходит в себя после таких головокружительных событий. Ведь теперь их семья состоит из семерых человек.