За минувшую неделю в Владимирской области на номер 112 поступило 15 105 звонков. Из них 6 129 обращений обработали операторы Центра обработки вызовов. Министерство региональной безопасности

За минувшую неделю в Владимирской области на номер 112 поступило 15 105 звонков. Из них 6 129 обращений обработали операторы Центра обработки вызовов. Министерство региональной безопасности сообщает, что количество сообщений о беспилотниках практически не изменилось — зафиксировано 104 таких звонка. При этом на 71% выросло число сигналов от системы ЭРА-ГЛОНАСС — зарегистрировано 36 случаев. Также