Девятое сентября, первый снег пошел в Уренгое, - внезапное дорожно-транспортное происшествие существенно оживило видео о снегопаде, которое решила снять жительница Ямало-Ненецкого автономного округа.

Женщина из города Новый Уренгой, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, неожиданно для себя стала автором необычного ролика.Она снимала снегопад из окна квартиры многоэтажного жилого дома, рассуждая о том, что 9 сентября пошел первый снег.В этот момент водитель легкового автомобиля внезапно протаранил столб, своими действиями сбив с толку "оператора".Пострадал ли человек, попавший в ДТП на ровном месте – неизвестно.