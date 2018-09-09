В соцсетях разгорелся скандал вокруг жениха Татьяны Терешиной. Олега засняли в объятиях с миловидной блондинкой.

В соцсетях разгорелся скандал вокруг жениха Татьяны Терешиной. Олега засняли в объятиях с миловидной блондинкой.Будущий муж певицы позволял себе не только обнимать и гладить по ноге свою "подругу", но и задирать ей футболку. В Сети уже вычислили, что девушка, с которой развлекся 23-летний Олег, работает стоматологом в столичной клинике и, вероятно, не знала о его предстоящей свадьбе с известной исполнительницей.Кадры, попавшие в Сеть, неприятно огорчили поклонников Терешиной, поспешивших сообщить ей о неверности молодого человека. Но она на "загул" любимого отреагировала крайне спокойно. Татьяна уже сообщила, что не будет из-за этого отменять свадьбу, запланированную на 16 сентября. Она оправдала мужа: мол, выпил и позволил себе немного "пошалить", что же тут такого?"Короче, по факту ничего ужасающего я не увидела. Господи, мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения", – заявила Татьяна. Девушка снятая на видео, по мнению Терешиной, специально устроила провокацию, чтобы разбить чужие отношения.Напомним, что под венец певица отправиться уже в положении. Совсем скоро Татьяна станет мамой во второй раз. У неё уже есть дочка – Арис, рожденная в отношениях с телеведущим Славой Никитиным.