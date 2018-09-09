Крым был русской территорией и такой останется на века, заявил геополитический аналитик Валентин Вацев.

Крым был русской территорией и такой останется на века, заявил геополитический аналитик Валентин Вацев.Представитель болгарской делегации, находящейся с визитом в Крыму, геополитический аналитик Валентин Вацев заявил, что Крым был русской территорией и такой останется на века."Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения крымского общества — сказал Вацев, его слова приводит РИА Новости.Болгарская делегация принимала участие в международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи". Говоря о возвращении Крыма в состав России, Вацев дал оценку решению народа Крыма: "Народ Крыма сам решил жить там, где ему хочется".Аналитик призвал не обращать внимания на публикации в западных СМИ, которые утверждают, что Крым был захвачен Россией: "Ничего подобного. Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности".Ранее в польских СМИ появились публикации карты, на которой Крым был обозначен как российская территория.