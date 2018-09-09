Появилась информация о том, что ряд выступлений Ольги Бузовой вновь переносятся. Сообщается, в ряде городов залы не могут продать достаточное количество билетов.

Появилась информация о том, что ряд выступлений Ольги Бузовой вновь переносятся. Сообщается, в ряде городов залы не могут продать достаточное количество билетов.В Сети появилась информация о том, что запланированные на сентябрь шоу Бузовой не состоятся. Певицу не стоит ждать с концертами в Пензе, Тамбове Ульяновске и Балаково Саратовской области."Продажа билетов приостановлена. Никакой информации о точной отмене концерта пока нет", – сообщают представители концертных площадок. При этом каждый может сдать билет и получить деньги обратно.Многие считают, что концерты отменяются из-за пустых залов. Сама Бузова жалуется на неважное самочувствие, поэтому ее концертный директор старается изменить расписание."Я с огромной радостью и гордостью хочу вам наконец-то сообщить, что я так долго и тщательно готовила для вас последние полгода! Я очень хочу, чтобы вы все в этот день были рядом со мной, ведь я творю сейчас только ради вас. Вы мой свет! Вы моя поддержка и опора!" – обратилась Ольга к фанатам. Поклонникам остается лишь отнестись к кумиру с пониманием.Пока что внимание поклонников Бузовой сосредоточено на новом шоу с ее участием. В проекте "Замуж за Бузову" Ольга ищет человека, с которым наконец-то почувствует себя счастливой.