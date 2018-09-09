Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в воскресенье поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с избранием на этот пост и вручил ему книгу с цитатами Владимира Путина.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в воскресенье поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с избранием на этот пост и вручил ему книгу с цитатами Владимира Путина.Как заявил Цуканов, на новом руководителе региона лежит "колоссальная ответственность", напомнив о целом ряде задач, поставленных главой государства."Рассчитываю, что вы вместе со своей командой будете работать на благо жителей округа и на благо жителей нашей великой прекрасной страны", — подчеркнул полпред, слова которого цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Артюхова.Дмитрий Артюхов был избран главой Ямало-Ненецкого автономного округа 9 сентября — он получил большинство голосов депутатов окружного законодательного собрания в ходе тайного голосования. 30-летний Артюхов уже официально вступил в должность. Он является самым молодым руководителем региона в России.