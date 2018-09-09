В Москве открылись тысячи мастер-классов, спортивных мероприятий и концертов. В частности, в рамках Дня города стартовал фестиваль Цветочный джем. Он разместился на более чем 2 тысячах площадок. Для жителей и гостей столицы организованы свыше тысячи тренингов и мастер-классов по ботанике, флористике, кулинарии и дизайну.

В Москве открылись тысячи мастер-классов, спортивных мероприятий и концертов. В частности, в рамках Дня города стартовал фестиваль "Цветочный джем". Он разместился на более чем 2 тысячах площадок. Для жителей и гостей столицы организованы свыше тысячи тренингов и мастер-классов по ботанике, флористике, кулинарии и дизайну, сообщает агентство ТАСС.Кроме того, по всей столице открылись около 3 тысяч спортивных состязаний, экскурсий и концертов. Например, всех желающие могут научиться кататься на скейтборде, играть в игры бочча и дженгу.По данным мэрии Москвы, только вчера праздничные мероприятия посетили более 5 миллионов москвичей. Столичный метрополитен перешел на круглосуточный режим работы.