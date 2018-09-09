Десять человек госпитализированы после того, как водитель врезался в группу пешеходов на юге Москвы.

Десять человек госпитализированы после того, как водитель врезался в группу пешеходов на юге Москвы.Ранее сообщалось, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре (район Марьино) в Москве​​​.Позднее в ГУ МВД уточнили, что водитель Бекжан Сарбишев, оказавшийся гражданином Киргизии, совершил наезд намеренно. После ссоры в кафе участники конфликта, также оказавшиеся гражданами Киргизии, вышли на улицу. Тогда Сарбишев сел за руль автомобиля и врезался в группу своих обидчиков.По предварительным данным, погибли три человека, 10 госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе 17-летний подросток. На месте происшествия продолжают работать полицейские.Сбивший людей водитель доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.