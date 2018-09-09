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<a href="http://33live.ru/novosti/09-09-2018-dtp-s-cementovozom-i-avtobusom-v-podmoskove-poyavilis-dannye-o-pogibshix.html" target="_blank">ДТП с цементовозом и автобусом в Подмосковье: появились данные о погибших</a> - В результате столкновения пассажирского автобуса и перевозившего цемент грузовика в Каширском районе Подмосковья погибли два человека. По последним данным, госпитализированы после аварии 13 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, данных о погибших не приводилось.