В результате столкновения пассажирского автобуса и перевозившего цемент грузовика в Каширском районе Подмосковья погибли два человека. По последним данным, госпитализированы после аварии 13 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, данных о погибших не приводилось.
В результате столкновения пассажирского автобуса и перевозившего цемент грузовика в Каширском районе Подмосковья погибли два человека. По последним данным, госпитализированы после аварии 13 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
ДТП произошло на 137-м километре федеральной автодороги М6 "Каспий". Ранее сообщалось о пяти пострадавших, данных о погибших не приводилось. Обстоятельства ДТП выясняются.