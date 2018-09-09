Сборная России по футболу в преддверии товарищеского поединка против Чехии проводит тренировочное занятие на стадионе Ростов Арена. В составе российской команды тренируются 23 человека, среди которых отсутствуют капитан Артем Дзюба и Федор Кудряшов.

Сборная России по футболу в преддверии товарищеского поединка против Чехии проводит тренировочное занятие на стадионе "Ростов Арена". В составе российской команды тренируются 23 человека, среди которых отсутствуют капитан Артем Дзюба и Федор Кудряшов.Оба футболиста получили повреждения в поединке первого тура Лиги наций против Турции, который состоялся накануне в Трабзоне. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 2:1. Голы забили Денис Черышев и Дзюба.Отмечается, что ни Кудряшов, ни Дзюба в матче с чехами не сыграют.