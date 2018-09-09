В Лос-Анджелесе на турнире UFC 228 российский боец смешанного стиля Зуат Магомешшарипов одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом. Бой был остановлен во втором раунде.

В Лос-Анджелесе на турнире UFC 228 российский боец смешанного стиля Зуат Магомешшарипов одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом. Бой был остановлен во втором раунде.Поединок должен был продолжаться пять раундов, но уже во втором Забит провел болевой прием, принесший ему досрочную победу. 27-летний Магомедшарипов одержал свою 16 победу в 17 поединках.Теперь Зуат намерен встретиться с другим, более титулованном американским бойцом Чадом Мендесом. Магомедшарипов сообщил о своих планах ТАСС. "Я сегодня хотел показать, могу все. Но я благодарен своему сопернику, который вышел на коротком уведомлении. Чад Мендес, давай проведем бой".