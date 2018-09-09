Глобальная битва голосовых ассистентов, телевизоры, на которых пока нечего смотреть, и домашний вариант четвероногого робота: главные новинки и основные тренды крупнейшей европейской выставки бытовой электроники IFA в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Глобальная битва голосовых ассистентов, телевизоры, на которых пока нечего смотреть, и домашний вариант четвероногого робота: главные новинки и основные тренды крупнейшей европейской выставки бытовой электроники IFA в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Берлинское гаджет-шоу IFA, где традиционно демонстрируются все актуальные хайтек-новинки второй половины года, в этом году прошло под знаком Google Assistant. К моменту старта выставки Ассистент стал двуязычным, а в континентальной Европе стартовали продажи колонок Google Home. Теперь на них можно отдавать команды, например, на английском и немецком, не переключая язык в настройках.На самой выставке буквально шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на упоминание Google Ассистента в той или иной форме. Harman, которой принадлежат несколько крупных брендов аудиоустройств — от AKG и JBL до Mark Levinson, и вовсе представила целых 12 "умных" продуктов с поддержкой Google Assistant, даже премиальную серию Citation. При этом в Европе, и мире вообще на этом рынке пока доминирует Amazon Alexa. А сам рынок растет с темпом 200 процентов в год.— Главным анонсом Huawei на выставке IFA стала не умная колонка, хотя и такая была — со встроенной Alexa, а новейший процессор для смартфонов Kirin 980, первый в отрасли производимый по 7-нанометровому технологическому процессу. Нейросопроцессоров, помогающих смартфонам со специфическими вычислениями на основе нейросетей, у новинки целых два. И, если верить Huawei, это позволяет системе на новом процессоре обойти прошлогодний iPhone X в несколько раз — в специализированном тесте.— Теперь к индустрии настолько устоявшейся, что, кажется, там уже ничего не происходит. Однако, нет — отчебучили, или пытаются: LG представила первым в мире OLED-телевизор с разрешением 8K, а Samsung объявила, что ее 8K-телевизоры (правда, не OLED, а QLED — обычный LED с добавкой нанокристаллов для большей насыщенности цветов) вскоре поступят в продажу.— Sony — традиционно один из самых заметных участников IFA. Флагманский смартфон у японцев в этом году, правда, только один — Xperia XZ3, первый в истории Sony с OLED-дисплеем, зато до Европы наконец-то добрались робощенки Aibo. Еще одна интересная новинка — очередные флагманские наушники с шумоподавлением.— Самый большой в мире производитель ПК, Lenovo, также представил на IFA свои новинки — от умных лампочек и розеток до суперпродвинутых флагманских ультрабуков вроде Lenovo X1 Extreme. А еще — новая версия YogaBook, который открывается, если по нему постучать, а вместо клавиатуры — сенсорная панель с дисплеем на "электронных чернилах".