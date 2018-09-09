Полузащитник санкт-петербургского Зенита Леандро Паредес может сменить клубную прописку. Стало известно, что услугами хавбека заинтересовался итальянский Милан, который сделать предложение клубу из Северной столицы в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес может сменить клубную прописку. Стало известно, что услугами хавбека заинтересовался итальянский "Милан", который сделать предложение клубу из Северной столицы в ближайшее трансферное окно.Об интересе со стороны "россонери" к аргентинцу сообщает официальный сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Calciomercatro.Напомним, что Паредес перешел в "Зенит" другого итальянского клуба "Ромы" в 2017 году. В составе "Зенита" футболист провел 33 игры и забил пять голов. Его нынешний контракт с "сине-бело-голубыми" действует до лета 2021 года.Интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.