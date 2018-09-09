Похороны премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в субботу в дорожно-транспортном происшествии, назначены на 12 сентября.

Похороны премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в субботу в дорожно-транспортном происшествии, пройдут 12 сентября.На сайте президента Абхазской Республики сообщается, что в связи с трагической гибелью видного государственного деятеля будет объявлен траур. Похороны пройдут в среду, 12 сентября, в родовом селе Лыхны Гудаутского района. Прощание с главой правительства будет проходить в Гудаутском доме культуры.Как ранее сообщалось, в субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии погиб премьер-министр республики Геннадий Гагуля. ДТП произошло на отрезке дороги Псоу — Сухум. Делегация Абхазии возвращалась из официальной поездки в Сирию. Колонну автомобилей, ехавших с проблесковыми маячками, не пропустила машина виновника аварии. В колонне ехал и автомобиль президента республики Рауля Хаджимбы, он не пострадал.22-летний водитель врезавшегося в колонну автомобиля "ВАЗ-21099" задержан. Следователи прокуратуры, работающие на месте происшествия, сообщили, что задержанный находился под действием наркотиков и не имел водительских прав.